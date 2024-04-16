تعليق الدراسة الحضورية في جامعة القصيم.. اليوم الثلاثاء

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أعلنت جامعة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات، بسبب الأحوال الجوية.



الدراسة عن بعد بجامعة القصيم:



هل يؤثر منخفض المطيري على أجواء المملكة؟



منخفض جوي وأمطار غزيرة



تقلبات جوية وطقس غير مستقر في إبريل



حالة مطرية تؤدي لجريان الشعاب والأودية



وقالت الجامعة عبر حسابها على منصة "إكس" :" ستنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم .. تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 1445/10/7هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات #جامعة_القصيم في جميع مقرات الجامعة".وبالتزامن مع التقلبات الجوية والمنخفض المطيري الذي يجتاح سلطنة عمان وأجزاء من الإمارات، يتوقع خبراء الأرصاد أن تتأثر أجزاء من المملكة بحالة مطرية ورياح سطحية نشطة.وكشف المتحدث الرسمي في المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن تأثير "منخفض المطير" على المملكة، مشيرًا إلى أنه يمتد للإمارات وسلطنة عمان.وفي تصريحات لـ "اليوم"، أوضح أن أجواء المملكة تتأثر منذ أمس وحتى اليوم الاثنين بمنخفض جوي، وذلك بهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة وخصوصًا على المنطقة الشرقية والأجزاء الواقعة بين منطقتي الشرقية والرياض.وأشار متحدث "الأرصاد"، إلى أن تأثير المنخفض يمتد إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان يومي الثلاثاء والأربعاء.من جانبه أوضح محلل الطقس عبدالهادي العبدالهادي، أن شهر إبريل يشهد الكثير من التقلبات الجوية والمنخفضات التي تؤثر على أجواء المملكة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وتوقع العبدالهادي أن تستمر اليوم الاثنين تأثيرات منخفض المطير على سلطنة عمان وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية العمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، وتتراوح كميات الأمطار من 30 إلى 120 ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية.وعلى مدار يومين، تسبب المنخفض الجوي الذي أطلق عليه "منخفض المطير"، بهطول أمطار غزيرة رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد على سلطنة عمان، ومن المتوقع أن يؤثر نسبيًا على أجواء المملكة.‏‏