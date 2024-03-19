الحدود الشمالية تسجّل أعلى نسبة هطول للأمطار في المملكة بـ 38.6 ملم

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سجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 38.6 ملم في مطار رفحاء، و32.00 في رفحاء.

وذلك ضمن 11 منطقة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على مدار يومين.





رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة



نسبة الأمطار الهاطلة على الرياض ومطار الملك خالد الدولي



ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت 144 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح يوم أمس الاثنين 18 مارس 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024م، هطول أمطار في مناطق: "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف".وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في مطار الملك خالد الدولي 7.10 ملم، وفي حي القدس - الرياض 7.00 ملم.

فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة 8.6 ملم في قصير- الجموم، و 5.40 ملم في حي الأمير فواز بجدة.

وفي المدينة المنورة سجلت العلا 31.6 مم، و21.7 مم في مطار العلا.

وفي المنطقة الشرقية سجلت الرقعي- حفر الباطن 11.20 ملم، والقيصومة- حفر الباطن 7.20 ملم.





وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم 24.70 ملم في قبة الأسياح، و21.00 مم في عيون الجواء، بينما سجلت منطقة عسير 1.60 ملم في شعب أحمد- المجاردة، و1.00 ملم في النماص.

فيما سجلت منطقة تبوك 21.20 مم في رحيب - تبوك، و17.60 مم في شقري- تبوك، و16.40 مم في العسافية-تيماء، و16.00 مم في تيماء.

وفي منطقة حائل سجلت محطة مطار - حائل 38.20 ملم، و34.60 مم في محطة القطار -حائل، و34.5 مم في مدينة حائل، و30.60 مم في عقدة -حائل.

وأبان التقرير إلى أن منطقة الباحة سجلت في مدينة الباحة 3.2 مم، وفي منطقة الجوف سجلت محطة القطار بدومة الجندل 8.60 مم، ومحطة المرير – سكاكا 8.40 مم.





طريقة معرفة كميات الأمطار الهاطلة بالمملكة

