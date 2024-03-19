شاهد.. لحظة تساقط كثيف للبرد من سحابة ركامية في بريدة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، استمر التساقط الكثيف للبرد من سحابة ركامية في بريدة، وسط تقلبات جوية وحالة مطرية بالمنطقة الشرقية.





تساقط كثيف للبرد من سحابة ركامية في بريدة



استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة





قوة عصف الأمطار شمال

الثلاثاء ٩

19 مـــارس 2024م

من | ابومحمد العبيد

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. pic.twitter.com/yGYX4E8A4W 📍 شاهدقوة عصف الأمطار شمال #بريدة الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ19 مـــارس 2024ممن | ابومحمد العبيد March 19, 2024

أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كرات البرد مع جريان السيول ببريدةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.