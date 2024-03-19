شاهد.. لحظة تساقط كثيف للبرد من سحابة ركامية في بريدة

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، استمر التساقط الكثيف للبرد من سحابة
ركامية في بريدة، وسط تقلبات جوية وحالة مطرية بالمنطقة الشرقية.
تساقط
كثيف للبرد من سحابة ركامية في بريدة وأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كرات البرد مع جريان
السيول ببريدة
#السعودية | لحظة تساقط كثيف للبرد من سحابة ركامية في منطقة بريدة ! 📢📸 pic.twitter.com/ryWzT5eOzp— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) March 19, 2024
استمرار
تساقط الأمطار الرعدية الغزيرةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من
متوسطة إلى غزيرة.
📍 شاهد— طقس (@tqqs) March 19, 2024
قوة عصف الأمطار شمال #بريدة
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
من | ابومحمد العبيد
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أمطار
وسيول وبرد ورياح نشطة على 12 منطقةوأضاف
المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من
مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض،
الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.
📍 سيول النقيب شمال #بريدة— طقس (@tqqs) March 19, 2024
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
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