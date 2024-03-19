الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. لحظة تساقط كثيف للبرد من سحابة ركامية في بريدة

45645546
سحابة بريدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، استمر التساقط الكثيف للبرد من سحابة ركامية في بريدة، وسط تقلبات جوية وحالة مطرية بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

تساقط كثيف للبرد من سحابة ركامية في بريدة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كرات البرد مع جريان السيول ببريدة

استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على 12 منطقة

وأضاف المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


اقرأ أيضا

"فلكية جدة": غدًا أول يوم في فصل الربيع

"التدريب التقني": قبول أكثر من 36 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الثالث

مشاهد رائعة .. لحظات تدفق شلال "الهْوِيَّة " في محمية وادي نخلة بالمدينة

أمطار الرياض.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتقطع الطرق بالأرطاوية

أمطار وسيول.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

68678 2:39 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

أمطار الرياض.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتقطع الطرق بالأرطاوية

GHy9DDLW8AABNBO 9:17 ص الإثنين، 04 مارس 2024

طقس الاثنين 23 شعبان.. "الحصيني" يُحذر من أمطار وأجواء باردة على هذه المناطق

GHr8gn5WwAA82oa 9:22 ص الأحد، 03 مارس 2024

أمطار غزيرة وبرد.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة

GHmu3lKXUAA_teo 11:33 م الجمعة، 01 مارس 2024

تصوير جوي.. شاهد لأول مرة بحيرة قاع الحوي على طريق تبوك الجوف