تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض وصواعق رعدية وسيول في 10 محافظات

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض وعدد من المحافظات الأخرى.



أمطار غزيرة على الرياض:

أمطار غزيرة وصواعق على هذه المناطق:

و تشمل الحالة "العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية, وحريملاء، ورماح, وضرما, والزلفي, والغاط, والمجمعة, وشقراء, ومرات, وثادق, يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتساقط البرد, وجريان السيول ".كما حذر المركز من حالة مطرية متوسطة يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على محافظات الأفلاج, والحريق, والخرج, والدلم, والمزاحمية, وحوطة بني تميم, والرين, والقويعية.وتشمل الحالة المطرية أمطاراً خفيفة على محافظتي السليل ووادي الدواسر، تصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقي.وقبل ساعات أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا من حالة مطرية مصحوبة نشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعويقيلة وعرعر".3 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس والعهد والعلا وخيبر والحناكية والعيص وبدر وينبع".