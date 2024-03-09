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تخصيص مسار خاص لذوي الإعاقة وكبار السن في مقرات الأمانة وبلديات منطقة الرياض

أمانة الرياض
أمانة الرياض
أ أ
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وجّه صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض, بتخصيص مسار خاص وسريع لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن ومتقاعدي الأمانة، في جميع مقرات الأمانة وبلديات منطقة الرياض.اضافة اعلان

خدمة ذوي الإعاقة وكبار السن ومتقاعدي الأمانة بالرياض:


 وقال سموه :" تقديرًا لهم ولتسهيل حصولهم على الخدمة، وجهت زملائي في جميع مقرات الأمانة وبلدياتها المرتبطة داخل منطقة الرياض بتخصيص مسار خاص وسريع لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن ومتقاعدي الأمانة، وآمل أن يسهم ذلك في تحسين تجربتهم وسرعة خدمتهم".

زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة:


وفي سياق آخر كان مجلس الوزراء، قد كلف في وقت سابق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ونص على القرار على أن المقابل المالي المذكور في المادة (الثالثة) من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، يحدد بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

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