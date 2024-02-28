أمانة الرياض تضبط 65 عاملًا مخالفًا وتتلف 150 كجم أغذية فاسدة

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ضبطت غرفة العمليات المشتركة عددًا من المخالفات البلدية والوافدين المخالفين، ضمن جولاتها الرقابية الدورية لمعالجة أحياء وسط مدينة الرياض.



ضبط عدد من العمال المخالفين



جولات رقابية ميدانية



رؤية المملكة 2023



ونتج عن الجولة ضبط 65 عاملًا مخالفًا، وإغلاق وإشعار 8 من المحلات المخالفة، بالإضافة إلى إزالة 13 مبسطًا في خمسة مواقع متفرقة، فضلًا عن إتلاف 130 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة.وبدورها تواصل غرفة العمليات المشتركة جهودها في الجولات الرقابية الميدانية لتكثيف معالجة المخالفات، وتعزيز الامتثال، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية آمنة في الأحياء السكنية.يأتي ذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق جودة الحياة، وذلك في إطار الوصول إلى رياضٍ مزدهرة، مستدامة، حضرية.