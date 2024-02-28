تحذير من استغلال كبار السن عبر الدفع الإلكتروني مدى

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يحذر بعض الخبراء، من ظاهرة استغلال الزبائن عن طريق الدفع أو الشراء الالكتروني عبر شبكة مدى من خلال زيادة الأسعار عند الدفع.



استغلال كبار السن



احتيال بعض العمالة



رد متحدث الوزارة



ويوضح عدد من المتسوقين أن من يقع ضحية لهذه الظاهرة هم كبار السن وأن هناك محطات وقود ومحلات تجارية تتعمد زيادة بسيطة عن السعر المستحق حتى لا ينكشف أمرهم، وفقا لـ"المدينة".وأضافوا أن البعض الزبائن من كبار السن الذين لديهم معرفة وخبرة بالأسعار وطرق البيع يكتشف الزيادة في السعر وعند المساءلة يعترف العامل أو البائع بما حصل ويبرر أنها غير مقصودة.وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر ولكن ليست مع جميع الزبائن وهي تحدث من محل إلى محل أخر وفي أوقات مختلفة.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشريف إن احتيال بعض العمالة له آثار سلبية كبيرة على عملية التجارة الالكترونية حيث ينشأ عن عدم المصداقية في مثل هذه المعاملات عبر شبكة مدى وعدم المصداقية والشفافية المطلقة مما يؤدى إلى فقد الثقة في عملية التجارة الالكترونية وما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.وأوضح متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين أن الامتناع عن إعطاء فاتورة يعد مخالفة لأنظمة الوزارة ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين على الاحتفاظ بفواتير الشراء بعد إتمام عملية الدفع الإلكتروني ورفع بلاغتهم في حال ثبوت أي تلاعب أو غش أو تضليل للمشتري عبر الرقم الموحد ١٩٠٠ أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.