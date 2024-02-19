الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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لهذا السبب.. أمانة الرياض تغلق مصنعًا لتعبئة زيوت السيارات

أمانة الرياض
أمانة الرياض
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نفّذت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية مشتركة في نطاق بلدية الشميسي، بعد رصد مراقبيها مخالفات على عددٍ من المنشآت، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة بحقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.اضافة اعلان

إغلاق مصنع زيوت في الرياض

 وأكدت أمانة منطقة الرياض أن الحملة الميدانية قادت إلى ضبط مصنع غير نظامي لتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، وسكن للعمالة المخالفة، إلى جانب مستودعات غير ملتزمة بالاشتراطات، وذلك في إطار جولاتها الرقابية المستمرة لتعزيز معدلات الامتثال، والحد من الممارسات غير النظامية.

إغلاق المنشآت المخالفة

وأوضحت أمانة الرياض أنه جرى إغلاق جميع المنشآت المخالفة، بالتعاون مع الجهات المتخصصة، موضحةً في الوقت نفسه إلى أن الحملة جاءت ضمن جهودها المبذولة لتحسين المشهد الحضري، تعزيز مستوى السلامة والصحة العامة, حفاظاً على بيئة الرياض آمنة وصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

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