لهذا السبب.. أمانة الرياض تغلق مصنعًا لتعبئة زيوت السيارات

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نفّذت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية مشتركة في نطاق بلدية الشميسي، بعد رصد مراقبيها مخالفات على عددٍ من المنشآت، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة بحقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



إغلاق مصنع زيوت في الرياض



إغلاق المنشآت المخالفة



وأكدت أمانة منطقة الرياض أن الحملة الميدانية قادت إلى ضبط مصنع غير نظامي لتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، وسكن للعمالة المخالفة، إلى جانب مستودعات غير ملتزمة بالاشتراطات، وذلك في إطار جولاتها الرقابية المستمرة لتعزيز معدلات الامتثال، والحد من الممارسات غير النظامية.وأوضحت أمانة الرياض أنه جرى إغلاق جميع المنشآت المخالفة، بالتعاون مع الجهات المتخصصة، موضحةً في الوقت نفسه إلى أن الحملة جاءت ضمن جهودها المبذولة لتحسين المشهد الحضري، تعزيز مستوى السلامة والصحة العامة, حفاظاً على بيئة الرياض آمنة وصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.