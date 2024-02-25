الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل لـ"التجارة" بشأن ضبط عمالة تغش "زيوت السيارات" (فيديو)

فيديو
المضبوطات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن الفرق الرقابية ضبطت، عمالة مخالفة تعيد تعبئة "زيوت سيارات" مغشوشة ومجهولة المصدر في عبوات لعلامات تجارية معروفة في الرياض، بهدف إيهام المستهلك بجودتها.اضافة اعلان


وأوضحت أن ذلك تم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وأمانة منطقة الرياض.

حجزت 170 عبوة ومصادرة 400 جاهزة للتعبئة

وأضافت أن الفرق حجزت 170 عبوة مُعبأة وصادرت 400 عبوة جاهزة للتعبئة ومنع وصولها للمستهلكين.



قرار باتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين


وأكدت أنه تم اتخاذ إجراءات نظامية رادعة بِحق المخالفين، لانتشار ظاهرة الغِش في الآونة الأخيرة، خصوصًا في محلات تغيير الزيوت في المحطات البعيدة عن الأنظار.


وتشدد هيئة المواصفات والمقاييس والجودة على توضيح نوعية الزيوت المناسبة لكل موديلات السيارات، بعدد من الإرشادات التي توضح كيفية التعرف على درجات زيوت محركات السيارات المطابقة للمواصفات القياسية.

 

4 آلاف زيارة تفتيشية

كانت وزارة التجارة قد نفذت 4,953 زيارة تفتيشية خلال الثلاثين يوماً الماضية على المحال التجارية وأسواق الجملة والمستودعات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.
يأتي ذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



اقرأ أيضا

عاجل.. 48 ساعة على إيداع راتب فبراير للموظفين الحكوميين

أعلاها 36 وأقلها 7.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

أخبار السعودية.. مفاجأة حول عدد أيام الدراسة في شهر رمضان وشروط الإعفاء من القروض

تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول شرق طريف شمال المملكة

عاجل.. ارتكب جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد المواطنين في "تبوك"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

محطات وقوقد 7:00 م السبت، 24 فبراير 2024

عاجل.. ضبط 5 محطات وقود تلاعبت في قراءة عدادات المضخات بالجبيل والرياض

وزارة التجارة 10:53 م الجمعة، 23 فبراير 2024

غرامة مالية وتشهير.. قرار لـ"التجارة" تجاه منشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

أمانة الرياض 2:45 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

توضيح من أمانة الرياض بشـأن آلية إصدار شهادة الامتثال لملاك المباني

أخبار السعودية 4:47 م الأربعاء، 31 يناير 2024

أخبار السعودية.. الحد المانع من استحقاق الضمان وتحذير سكان هذه المناطق من تساقط الثلوج