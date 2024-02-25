بيان عاجل لـ"التجارة" بشأن ضبط عمالة تغش "زيوت السيارات" (فيديو)

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن الفرق الرقابية ضبطت، عمالة مخالفة تعيد تعبئة "زيوت سيارات" مغشوشة ومجهولة المصدر في عبوات لعلامات تجارية معروفة في الرياض، بهدف إيهام المستهلك بجودتها.





وأوضحت أن ذلك تم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وأمانة منطقة الرياض.





حجزت 170 عبوة ومصادرة 400 جاهزة للتعبئة



قرار باتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين



وأضافت أن الفرق حجزت 170 عبوة مُعبأة وصادرت 400 عبوة جاهزة للتعبئة ومنع وصولها للمستهلكين.وأكدت أنه تم اتخاذ إجراءات نظامية رادعة بِحق المخالفين، لانتشار ظاهرة الغِش في الآونة الأخيرة، خصوصًا في محلات تغيير الزيوت في المحطات البعيدة عن الأنظار.وتشدد هيئة المواصفات والمقاييس والجودة على توضيح نوعية الزيوت المناسبة لكل موديلات السيارات، بعدد من الإرشادات التي توضح كيفية التعرف على درجات زيوت محركات السيارات المطابقة للمواصفات القياسية.

4 آلاف زيارة تفتيشية



كانت وزارة التجارة قد نفذت 4,953 زيارة تفتيشية خلال الثلاثين يوماً الماضية على المحال التجارية وأسواق الجملة والمستودعات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة.يأتي ذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



