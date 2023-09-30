تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

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أوصت قنصلية المملكة في إسطنبول مواطنيها، بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مؤخرا.





تحذير عاجل:

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وكتبت القنصلية على حسابها في منصة "إكس" :" توصي القنصلية المواطنين الكرام، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك".وأوضحت أنه في حالات الطواريء يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام المبينة أدناه:







تنبيه:

أصدرت الارصاد الجوية التركية

تحذيراً بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية

في ولاية اسطنبول مساء اليوم السبت.

لذا توصي القنصلية المواطنين الكرام

بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.



وفي حالات الطواريء يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام المبينة أدناه pic.twitter.com/8Ri9NraTGH — القنصلية في اسطنبول🇸🇦 (@KSAconsulateTR) September 30, 2023

يأتي هذا بعدما صدرت الأرصاد الجوية التركية، تحذيراً بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية في ولاية اسطنبول اليوم السبت.





سفارة المملكة في كندا:

كما أصدرت سفارة المملكة في كندا تنبيهًا هامًا لجميع المواطنين، مؤكدة أنها تود السفارة إحاطة الإخوة المواطنين والمراجعين بأن السفارة ستكون مغلقة يوم الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣م.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تستأنف عملها يوم الثلاثاء ٣ أكتوبر 2023م. كما تستقبل السفارة اتصالاتكم الطارئة من خلال أرقام الطوارئ أو عبر البريد الالكتروني على مدار الساعة.