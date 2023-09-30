السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

قنصلية المملكة
قنصلية المملكة
أ أ
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أوصت قنصلية المملكة في إسطنبول مواطنيها،  بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مؤخرا.

تحذير عاجل:



وكتبت القنصلية على حسابها في منصة "إكس" :"  توصي القنصلية المواطنين الكرام، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك".

وأوضحت أنه في حالات الطواريء يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام المبينة أدناه:

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يأتي هذا بعدما صدرت الأرصاد الجوية التركية، تحذيراً بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية في ولاية اسطنبول اليوم السبت.

سفارة المملكة في كندا:


كما أصدرت سفارة المملكة في كندا تنبيهًا هامًا لجميع المواطنين، مؤكدة أنها تود السفارة إحاطة الإخوة المواطنين والمراجعين بأن السفارة ستكون مغلقة يوم الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣م.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تستأنف عملها يوم الثلاثاء ٣ أكتوبر 2023م. كما تستقبل السفارة اتصالاتكم الطارئة من خلال أرقام الطوارئ أو عبر البريد الالكتروني على مدار الساعة.

 


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