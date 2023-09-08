شاهد.. قوة وغزارة الأمطار المتساقطة على فيفاء ومرتفعات جازان

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت، عصر اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على محافظة فيفاء صاحبها بردية قوية مع رياح نشطة عمت منطقة جازان. اضافة اعلان





تساقط حبات البرد مع هطول أمطار غزيرة



أمطار وسيول ورياح متربة على جازان ومكة



رياح نشطة وأتربة مثارة



الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية



الأمطار تستمر 5 أيام





امطار غزيرة في #الحد_الجنوبي

الجمعة ٢٣ صفر ١٤٤٥هـ

8 سبتمبر 2023 م

من | أحمد الفيفي

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. pic.twitter.com/MlEIxC1R0K 🔴 فيديو مباشرامطار غزيرة في #فيفاء الجمعة ٢٣ صفر ١٤٤٥هـ8 سبتمبر 2023 ممن | أحمد الفيفي September 8, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت فيفان الحد الجنوبي، لأمطار غزيرة مع بردية قوية وتساقط حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.وشدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأرجع الدفاع المدني ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.