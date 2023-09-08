شاهد.. قوة وغزارة الأمطار المتساقطة على فيفاء ومرتفعات جازان

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت، عصر اليوم الجمعة، أمطار
غزيرة على محافظة فيفاء صاحبها بردية قوية مع رياح نشطة عمت منطقة جازان.
تساقط حبات البرد مع هطول أمطار غزيرة وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت فيفان الحد الجنوبي، لأمطار غزيرة مع بردية قوية وتساقط حبات البرد.
أمطار وسيول ورياح متربة على جازان ومكة وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
رياح نشطة وأتربة مثارةوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة
مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة،
تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.
الدفاع
المدني يحذر من أمطار رعدية كما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.
وشدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
الأمطار
تستمر 5 أياموأرجع
الدفاع المدني ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً
من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.
🔴 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) September 8, 2023
امطار غزيرة في #فيفاء #الحد_الجنوبي
الجمعة ٢٣ صفر ١٤٤٥هـ
8 سبتمبر 2023 م
من | أحمد الفيفي
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