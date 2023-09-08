من مكة للباحة.. أمطار غزيرة بالقنفذة وسيول قوية جارية بتهامة (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت، مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على محافظة القنفذة بمنطقة مكة، بالتزامن مع جريان قوي للسيول في تهامة الباحة. اضافة اعلان





تساقط حبات البرد مع هطول أمطار غزيرة





عاصفة أمطار على القوز

جنوب

الجمعة ٢٣ صفر ١٤٤٥هـ

8 سبتمبر 2023 م

من | عبده الناشري

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. pic.twitter.com/08XldUjI9C 🔴 فيديوعاصفة أمطار على القوزجنوب #القنفذة الجمعة ٢٣ صفر ١٤٤٥هـ8 سبتمبر 2023 ممن | عبده الناشري September 8, 2023

أمطار وسيول ورياح متربة على جازان ومكة



رياح نشطة وأتربة مثارة



الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية





سيول قوية في وادي مروان غرب غامد الزناد بتهامة

الجمعة ٢٣ صفر ١٤٤٥هـ

8 سبتمبر 2023 م

رصد | فهد الطهيفاني

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. pic.twitter.com/Ohi28uTWWu 🔴 فيديو مباشرسيول قوية في وادي مروان غرب غامد الزناد بتهامة #الباحة الجمعة ٢٣ صفر ١٤٤٥هـ8 سبتمبر 2023 مرصد | فهد الطهيفاني September 8, 2023

الأمطار تستمر 5 أيام



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت تهامة الباحة لسيول جارية، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار على القنفذة مع بردية قوية وتساقط حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.وشدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأرجع الدفاع المدني ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.