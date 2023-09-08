من مكة للباحة.. أمطار غزيرة بالقنفذة وسيول قوية جارية بتهامة (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت، مساء اليوم الجمعة، أمطار
غزيرة على محافظة القنفذة بمنطقة مكة، بالتزامن مع جريان قوي للسيول في تهامة
الباحة.
تساقط حبات البرد مع هطول أمطار غزيرة وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت تهامة الباحة لسيول جارية، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار
على القنفذة مع بردية قوية وتساقط حبات البرد.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) September 8, 2023
عاصفة أمطار على القوز
جنوب #القنفذة
الجمعة ٢٣ صفر ١٤٤٥هـ
8 سبتمبر 2023 م
من | عبده الناشري
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أمطار وسيول ورياح متربة على جازان ومكة وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
رياح نشطة وأتربة مثارةوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة
مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة،
تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.
الدفاع
المدني يحذر من أمطار رعدية كما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.
🔴 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) September 8, 2023
سيول قوية في وادي مروان غرب غامد الزناد بتهامة #الباحة
الجمعة ٢٣ صفر ١٤٤٥هـ
8 سبتمبر 2023 م
رصد | فهد الطهيفاني
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وشدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.