تحذير عاجل من حالة مطرية قوية واسعة النطاق على منطقة الخليج الأسبوع المقبل

أ أ

حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية قوية واسعة النطاق متوقعة خلال الأسبوع المقبل على منطقة الخليج.

وحسب "طقس العرب"، فإن آخر القراءات الجوية تُشير بأنه يُتوقع أن تتأثر دول الخليج العربي خلال الأسبوع القادم بحالة جوية ماطرة واسعة النطاق.





أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية



جريان السيول وجريان للأودية والشِعاب



اندفاع مُنخفض جوي آخر في طبقات الجو العالية



حالة المتوقعة على مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ويرافق الحالة هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البَرَديات وجريان للأودية والشِعاب في أنحاء عِدّة، وذلك نتيجة اندفاع مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو المنطقة ويتزامن ذلك مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية إلى أجواء شبه الجزيرة العربية.ويتركز تأثير الموجة الأولى، على سلطنة عُمان وأجزاء من الإمارات ومُرفقة بأمطار رعدية مُتفاوتة الغزارة.ويُتوقع بمشيئة الله أن يكون تركيز الموجة الأولى يومي السبت والأحد 13 و 14 من إبريل 2024 على سلطنة عُمان بحيث تشمل أنحاء واسعة من شمال السلطنة ويُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وجريان للأودية والشِعاب.كما ويُحتمل أن تشمل تأثيراتها بشكل ثانوي أجزاء من الإمارات بإذن الله.كما يتوقع خبراء الطقس، اندفاع موجة ثانية أكثر شمولية وقوة تشمل كافة دول الخليج مُنتصف الأسبوع القادم.والحالة المطرية المتوقعة تأتي نتيجة اندفاع مُنخفض جوي آخر في طبقات الجو العالية لحوض الخليج العربي، بالتزامن مع استجابة سطحية لمُنخفض البحر الأحمر، وتدفق للرطوبة في طبقات الجو المُختلفة نحو المنطقة، أن تنشأ حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تشمل سلطنة عُمان والإمارات وقطر والبحرين وأجزاء مُختلفة من شرق ووسط وشمال المملكة.وبحسب المؤشرات الحالية، من المُرتقب أن تترافق الحالة المطرية بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة، مُرفقة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات الكثيفة والتي قد تكون بأحجام كبيرة في بعض الأنحاء، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية والشِعاب.وتحتاج الحالة المطرية لاسيما الموجة الثانية المزيد من المُتابعة والمُراقبة خلال الأيام القادمة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.