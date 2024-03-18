الإثنين، 08 رمضان 1445 ، 18 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. شاهد تساقط أمطار الخير في رمضان على المسجد الحرام

66666666666666666
أمطار بالمسجد الحرام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الثامن من شهر رمضان، أمطار الخير على المعتمرين والزوار بالمسجد الحرام.اضافة اعلان

تساقط أمطار الخير في رمضان على المسجد الحرام

وأظهر مقطع فيديه بثته "الإخبارية"، الأجواء الإيمانية الرمضانية مع هطول أمطار الخير على زوار بيت الله الحرام، رافعين دعواتهم لله عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال.

تساقط أمطار غزيرة على حي الأجاويد جنوب جدة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة منذ الأمس وحتى صباح اليوم لأمطار غزيرة وأجواء باردة مع تقلبات جوية.

أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد

وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

انخفاض في درجات الحرارة على 5 مناطق

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى لهؤلاء بخصوص الحصول على المكرمة الملكية في رمضان

تنبيه عاجل من مطار الملك خالد للمسافرين بسبب التقلبات الجوية

عاجل.. أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة على مكة والمدينة و10 مناطق

عاجل.. تقويم التعليم توضح مدى إمكانية استعادة المقابل المالي لاختبار التحصيلي

التأمينات: مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 3:12 م الأحد، 17 مارس 2024

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الحرازات شرق جدة

GHVBZ9pWkAEP8Qf 7:59 ص الأربعاء، 28 فبراير 2024

"الحصيني" يتوقع الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة في المملكة

464545 2:15 م الأحد، 25 فبراير 2024

تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول شرق طريف شمال المملكة

images 4:50 م الأربعاء، 21 فبراير 2024

حتى نهاية الأسبوع.. دفء عام بالرياض واستقرار الأجواء بمناطق المملكة