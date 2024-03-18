بالفيديو.. شاهد تساقط أمطار الخير في رمضان على المسجد الحرام

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الثامن من شهر رمضان، أمطار الخير على المعتمرين والزوار بالمسجد الحرام.





تساقط أمطار الخير في رمضان على المسجد الحرام



تساقط أمطار غزيرة على حي الأجاويد جنوب جدة



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد



انخفاض في درجات الحرارة على 5 مناطق



وأظهر مقطع فيديه بثته "الإخبارية"، الأجواء الإيمانية الرمضانية مع هطول أمطار الخير على زوار بيت الله الحرام، رافعين دعواتهم لله عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة منذ الأمس وحتى صباح اليوم لأمطار غزيرة وأجواء باردة مع تقلبات جوية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.