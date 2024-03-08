أمطار الرياض.. شاهد قوة الهطول مع السيول بطريق الأحمر شرق الأفلاج

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة أمطار
غزيرة أدت لجريان السيول بطريق الأحمر شرق الأفلاج بمنطقة الرياض.
سيول
جارية وأمطار غزيرة بالأفلاج بالرياضوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بالأفلاج نتيجة
تساقط أمطار غزيرة على الرياض وسط تقلبات جوية.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع
بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
📍امطار وبردية طريق الاحمر— طقس (@tqqs) March 8, 2024
شرق #الافلاج
الجمعة ٢٧ شــعــبان ١٤٤٥هـ
8 مارس 2024م
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رياح
نشطة مثيرة للأتربة والغباروبين
أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من
مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد
إلى أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.