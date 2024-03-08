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أمطار الرياض.. شاهد قوة الهطول مع السيول بطريق الأحمر شرق الأفلاج

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أمطار الرياض
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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة أمطار غزيرة أدت لجريان السيول بطريق الأحمر شرق الأفلاج بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

سيول جارية وأمطار غزيرة بالأفلاج بالرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بالأفلاج نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الرياض وسط تقلبات جوية.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.


في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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