أمطار الرياض.. شاهد قوة الهطول مع السيول بطريق الأحمر شرق الأفلاج

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة أمطار غزيرة أدت لجريان السيول بطريق الأحمر شرق الأفلاج بمنطقة الرياض.





سيول جارية وأمطار غزيرة بالأفلاج بالرياض



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





شرق

الجمعة ٢٧ شــعــبان ١٤٤٥هـ

8 مارس 2024م

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. pic.twitter.com/4YgFNqOFcI 📍امطار وبردية طريق الاحمرشرق #الافلاج الجمعة ٢٧ شــعــبان ١٤٤٥هـ8 مارس 2024م March 8, 2024

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بالأفلاج نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الرياض وسط تقلبات جوية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.





رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.