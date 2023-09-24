الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل للدفاع المدني من هطول الأمطار على معظم المناطق

أمطار المملكة
هطول الأمطار على معظم المناطق
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.اضافة اعلان

هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

كما شدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

أمطار وسيول على منطقة مكة

 وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
وأضافت أن المناطق المتأثرة بذلك تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة.
وتابعت أن هذه الحالة تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة والليث، ومناطق نجران والباحة والمدينة المنورة وعسير.

اقرأ أيضا

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
1:52 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في الأمم المتحدة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
10:25 م السبت، 23 سبتمبر 2023

من اليمن لـ أوكرانيا.. وزير الخارجية يكشف جهود المملكة لإنهاء الصراعات العربية والعالمية

منصة مساند
9:32 م السبت، 23 سبتمبر 2023

توضيح مهم من "مساند" بشأن تأشيرات العمالة الزراعية ومدتها

السفير وليد بخاري
9:01 م السبت، 23 سبتمبر 2023

سفير المملكة في بيروت: نتقاسم المسؤولية من أجل استقرار لبنان وحماية سيادته

اقرأ أيضا

للتأكد من الإلتزام بالتخفيضات.. 9382 زيارة نفذتها "التجارة" بمناسبة اليوم الوطني

أمير المدينة المنورة يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركزاً لرعاية كبار السن

شرطة تبوك تطيح بمواطنين ظهرا في فيديو يطلقان النار في الهواء

خادم الحرمين: تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا

تزامنا مع اليوم الوطني.. الإسكان تُعلن تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 15 3:46 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

تنبيه عاجل من "الأرصاد": أمطار على مكة والمدينة وهذه المناطق حتى 11 مساءً

أمطار المملكة 6 9:47 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

توقعات "الأرصاد": سماء غائمة وأمطار وسيول بالرياض وجازان و6 مناطق

أمطار غزيرة وسيول 5:46 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات " الأرصاد": أمطار رعدية وسيول على مكة و3 مناطق

أمطار المملكة 14 6:21 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح وبرد على مكة و3 مناطق

اقرأ أيضا

وزير الخارجية ونظيره التركي
5:36 م السبت، 23 سبتمبر 2023

لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
4:07 م السبت، 23 سبتمبر 2023

وزير الدفاع : اليوم الوطني.. قصة مجد وكفاح وبطولات شيّدت لنا وطنًا عظيمًا

حساب المواطن
3:21 م السبت، 23 سبتمبر 2023

هل توقف دعم حساب المواطن ؟... البرنامج يرد ويوضح الحقيقة

الموارد البشرية
1:58 م السبت، 23 سبتمبر 2023

موظف يعاني من تأخير الراتب .. و"الموارد البشرية" تحذر من هذا الأمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الرياض في 200 عام
5:46 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

الرياض في 200 عام.. هكذا وصفها الرحالة والمستكشفون (صور)

الفيضانات أوقعت ما لا يقل عن 3845 قتيلاً في ليبيا
5:13 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

فيضانات ليبيا.. ارتفاع أعداد الوفيات ونداء خاص لأهالي المفقودين

أمطار المملكة
4:50 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل للدفاع المدني من هطول الأمطار على معظم المناطق

آيفون 15
4:17 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بإمكانات هائلة.. تعرف على جميع أسعار "آيفون 15" في المملكة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
1:52 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في الأمم المتحدة

إعصار دانيال- درنة
12:45 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

رقم صادم.. وفاة 94 من منتسبي الجيش الليبي خلال عمليات الإنقاذ