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أمطار على مكة.. "الأرصاد" يتوقع سيولاً ورياحًا نشطة على 4 مناطق

سحب رعدية ممطرة
هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي.
وتصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، ويصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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