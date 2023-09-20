منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اضافة اعلان





أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق



أمطار على صحراء الربع الخالي



حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة.وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.