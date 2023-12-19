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تحذير عاجل.. رياح وأمطار على مكة وهذه المناطق حتى هذه الساعة

أمطار غزيرة على عسير
أمطار ورياح في مكة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 - منطقة جازان، وتشمل  محافظة "فرسان".
2 - منطقة عسير، وتشمل  محافظات"الراك والفحمة".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات "الطائف والقنفذة والليث".

الحالة المطرية تستمر حتى الخامسة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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