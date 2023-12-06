منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ8 مناطق من أمطار وسيول وأتربة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول تستمر حتى التاسعة مساءً. اضافة اعلان





أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "العيقيلة وعرعر".2 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف".3 - منطقة القصيم، وتشمل "النبهانية وضرية وعقلة الصقور".4 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء والوجه وتبوك وضباء".5 - منطقة جازان، وتشمل "الدرب وبيش وجازن وصبيا وفرسان".6 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع والحناكية وبدر والمهد والعلا وخيبر ووادي الفرع والعيص".7 - منطقة حائل، وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.