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إنذار أصفر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار رعدية على مكة وهذه المناطق

أمطار غزيرة
أمطار ورياح وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً مطلقًا الإنذار الأحمر، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة.اضافة اعلان

أمطار ورياح أتربة مثارة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، على هذه المناطق:
1 - منطقة عسير، وتشمل “البراك والفحمة".
2 - منطقة المدينة المنورة وتشمل "العلا وخيبر".
3 - منطقة جازان، وتشمل " جازان وفرسان والدرب وبيش”.
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والطائف والعرضيات والجموم وبحرة وأضم وميسان والقنفذة والليث".

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشر مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
 وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

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