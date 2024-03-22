تجري كالأنهار.. شاهد سيول وادي الرمة تقطع الطرق جنوب القصيم

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت اليوم الجمعة، السيول كالأنهار وقطعت الطرق جنوب عطا غرب منطقة القصيم.





سيول وادي الرمة تقطع الطرق جنوب القصيم



أمطار غزيرة على القصيم والرياض



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار وقطعت الطرق جنوب عطا غرب منطقة القصيم، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.فيما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.