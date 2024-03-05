الساعات القادمة.. توقعات بحالة مطرية على محافظات مكة

أ أ
استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية، شهدت منطقة مكة المكرمة توقعات بتساقط أمطار غزيرة
على عدد من محافظاتها.
وحسب حساب "طقس الجموم" على منصة "إكس"، فإن الساعات القادمة متوقع أن تشهد بداية هطول أمطار الخير على الطائف وأجزاء من جنوب وشرق وشمال شرق.
"الحصيني"
يُحذر من حالة مطرية وتقلبات جويةفيما
حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة على مناطق مختلفة من
المملكة، وذلك بتساقط أمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى أخر من متوسطة إلى غزيرة
وحبات برد وجريان السيول مع تشكل سحب عملاقة.
وأضاف أن الحالة المطرية والتقلبات الجوية تمتد الى نجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض.