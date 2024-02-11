الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار متفرقة على الرياض.. والضباب يغطي سماء رفحاء

أمطار
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.اضافة اعلان

ضباب محمل برذاذ المطر:

غطى الضباب المحمل برذاذ المطر أجواء محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، الشتوية، منذ الصباح الباكر وحتى المساء، بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس، مع تدن في مستوى الرؤية الأفقية، وانخفاض في درجات الحرارة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره أمس عن حالة الطقس اليوم، والضباب الكثيف الذي يصاحبه انعدام في الرؤية نحو كيلو متر وأقل.

منخفض جوي:


وفي وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد، من منخفض جوي وأمطار غزيرة على المملكة والخليج.
وحسب "طقس العرب" فإنه من المتوقع استمرار حركة المنخفض الجوي المتوقعة من صباح اليوم وحتى صباح يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أت تكون الحالة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة على المملكة وأجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول:

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.
كما توقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يُحذر من أمطار وتقلبات جوية:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرًا من تقلبات جوية، وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار وتقلبات جوية:

ودعت سكان الشرقية وحائل وبعض المناطق إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

اقرأ أيضا

استقبال أكثر من 94 ألف معتمر عراقي بمنفذ جديدة عرعر

ضبط مواطن نقل أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في الرياض

عاجل.. تحذيرات من منخفض جوي وأمطار غزيرة على المملكة والخليج في هذا الموعد

أخبار السعودية.. سبب نقص مبلغ دفعة حساب المواطن وخطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ

محلل أمني: المملكة تتعرض لحرب "مخدرات" شرسة تستهدف شبابها ونهضتها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 10:52 م السبت، 13 يناير 2024

شرطة الجوف تضبط مواطنًا أطلق النار في الهواء

طلاب المدارس 8:43 م السبت، 13 يناير 2024

مدارس الحدود الشمالية تستقبل 100 ألف طالب وطالبة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني

حرس الحدود 8:26 م السبت، 13 يناير 2024

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

فرص وظائف 5:12 م السبت، 13 يناير 2024

وظائف صحية وطبية في مستشفيات الأمن المركزي.. رابط التقديم