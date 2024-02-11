أمطار متفرقة على الرياض.. والضباب يغطي سماء رفحاء

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هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.





ضباب محمل برذاذ المطر:



منخفض جوي:

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول:



الدفاع المدني يُحذر من أمطار وتقلبات جوية:



أمطار وتقلبات جوية:



غطى الضباب المحمل برذاذ المطر أجواء محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، الشتوية، منذ الصباح الباكر وحتى المساء، بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس، مع تدن في مستوى الرؤية الأفقية، وانخفاض في درجات الحرارة.يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره أمس عن حالة الطقس اليوم، والضباب الكثيف الذي يصاحبه انعدام في الرؤية نحو كيلو متر وأقل.وفي وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد، من منخفض جوي وأمطار غزيرة على المملكة والخليج.وحسب "طقس العرب" فإنه من المتوقع استمرار حركة المنخفض الجوي المتوقعة من صباح اليوم وحتى صباح يوم الثلاثاء.ومن المتوقع أت تكون الحالة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة على المملكة وأجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.كما توقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرًا من تقلبات جوية، وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.ودعت سكان الشرقية وحائل وبعض المناطق إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.