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صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة 30 جهة.. انطلاق الملتقى التنسيقي للمؤسسات المعنيّة باللغة العربية

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مجمع الملك سلمان للغة العربية
أ أ
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أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم، تنظيم "الملتقى التنسيقي للمؤسسات المعنية باللغة العربية".

مشاركة 30 مؤسسة لغويةاضافة اعلان

وأوضح أن الملتقى يأتي بمشاركة أكثر من 30 مؤسسة لغوية سعودية؛ لمناقشة فرص التنسيق والتكامل وآفاق الشراكة بين هذه المؤسسات السعودية المعنية باللغة العربية.

إبراز دور المؤسسات في خدمة اللغة العربية

 وأضاف أنه ينظم الملتقى بشكل دوري؛ لجمع الجهات السعودية المعنية باللغة العربية، وإبراز دور المؤسسات في خدمة اللغة العربية تخطيطًا وتعليمًا ونشرًا، بحيث يتناول كل لقاء من لقاءاته موضوعًا محددًا، مع استعراض لأوجه الإنجاز والشراكة، بهدف:
1 - التميز في خدمة اللغة العربية.
2 - تجسير التواصل بين المجمع والمؤسسات اللغوية المختلفة.
3 - تعزيز التكامل بينها في تحقيق الأهداف والإنجازات وبناء المكتسبات.
4 - تيسير الوصول إلى المعرفة بين المهتمين والخبراء في المجالات المتصلة بأعمال المجمع.

فعاليات الملتقى التنسيقي

 وعلى مدار يومين، يناول الملتقى في جلستيه محورين أساسيين، هما: 
اليوم الأول: حلقة نقاشية عن مستقبل التخصص وأهمية التخطيط الاستراتيجي وربطه بسوق العمل.
اليم الثاني: استعراض قطاعات المجمع لمشروعاتها والمنجز منها، وحلقة نقاشية حول آفاق العمل المشترك مع المجمع.

أهم مجالات التعاون المشترك

 وتتمثل مجالات التعاون المشترك في إجراء دراسات حول مكانة اللغة العربية في الثقافة العربية، ودراسات حول اللهجات في مناطق المملكة، وإنشاء برامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإصدار معاجم للغة العربية، ومعاجم متخصصة في اللهجات الفصيحة واللغة المتداولة.
يأتي هذا إضافة إلى إجراء الأبحاث في مجال حوسبة اللغة العربية، وبناء المعاجم الرقمية والمدونات اللغوية، وتطوير حلول رقمية مساعدة، والاستفادة من قواعد البيانات الخاصة بالإنتاج العلمي والثقافي، إضافة إلى المشاركة في البرامج والفعاليات والمؤتمرات والمعارض والندوات العلمية.



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