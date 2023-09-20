45 % زيادة بأجور المواطنين بالقطاع الخاص

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ارتفع متوسط أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص خلال 5 سنوات بنسبة 45% مرتفعًا من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري 2023. اضافة اعلان





ارتفاع أجور المواطنين بالقطاع الخاص



زيادة المهارات القيادية



وأظهر تقرير للمرصد الوطني للعمل أن أعداد الموظفين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال ارتفعت خلال ذات الفترة بنسبة 139%.ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023.مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال الفترة ذاتها، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 آلاف مواطن في العام الحالي 2023.حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.يشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.ويسهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات.ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.