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وزير الصناعة يبحث تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين المملكة والصين

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف
أ أ
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التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الصينية بكين، بمعالي نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين.اضافة اعلان

تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري

وناقش الخريف سبل تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم.
ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي.
 وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين المملكة العربية السعودية والصين، وبحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المستهدفة.


الفرص الاستثمارية

وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
 ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين.
إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الإستراتيجيين.

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