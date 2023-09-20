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صحيفة تواصل الالكترونية

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78

ترحيب إماراتي أمريكي باستضافة المملكة وفد صنعاء

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية
أ أ
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عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.اضافة اعلان
وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.

استضافة المملكة لوفد صنعاء

في بداية الاجتماع، جرى الترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لوفد صنعاء بهدف تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع اليمني من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

القضايا الإقليمية والدولية

 كما بحث الاجتماع، أوجه التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.
حضر الاجتماع، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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