9 % ارتفاع ركاب النقل العام بالمملكة

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ارتفع عدد ركاب النقل العام في المدن الرئيسة (الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام) خلال عام 2022 عن الأعوام السابقة منذ 2016. اضافة اعلان

إذ بلغ عدد الركاب العام الماضي 2022، نحو 10.761.307 راكبًا، مقابل 9.806.245 راكبًا في 2021، بزيادة بلغت 9.2%.





ارتفاع عدد ركاب النقل العام



الرياض الأعلى



شبكة الحافلات بالرياض



2022



مستهدفات



بلغ عدد ركاب النقل العام في 2020 (6.476.019 راكبًا) وفي 2019 (13.731.003 راكبًا) وفي 2018 (9.793.530 راكبًا).وفي 2017 (5.484.094 راكبًا) وفي 2016 (4.284.233 راكبًا)، بإجمالي بلغ (150.336.431) راكبًا في المدن الأربعة الرئيسة من الفترة بين 2016 و2022.وتستهدف الهيئة رفع حصة استخدام وسائل النقل العام من 1% إلى 15% بحلول عام 2030.تصدرت الرياض قائمة عدد الركاب في 2016 بواقع 14.098.911 راكبًا، تليها المدينة المنورة ثم جدة ثم الدمام.بينما جاءت المدينة المنورة أولا في عام 2017 بعدد ركاب بلغ 1.902.894 راكبًا، ثم الرياض ثم جدة ثم الدمام.وعادت الرياض لتتصدر المشهد خلال الأعوام الأخيرة إذ بلغ عدد الركاب في 2018 نحو 5.082.111 راكبًا، تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.وتصدرت الرياض عام 2019 بعدد 8.142.886 راكبا تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.وكذلك في عام 202 حيث بلغ عدد الركاب في الرياض 3.911.449 راكبًا تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.وفي عام 2021 جاءت الرياض أولاً بعدد 5.813.692 راكبًا تلتها جدة.وكذلك في عام 2022 بعدد 6.017.436 راكبًا تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.2.860 محطة80 مسارا842 حافلةربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة76 مسارًانقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا300 نقطة توقف76 مسارًا200 مدينة ومحافظة560 حافلة عاملة