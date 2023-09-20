9 % ارتفاع ركاب النقل العام بالمملكة

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ارتفع عدد ركاب النقل العام في المدن الرئيسة (الرياض
وجدة والمدينة المنورة والدمام) خلال عام 2022 عن الأعوام السابقة منذ 2016.
إذ بلغ عدد الركاب العام الماضي 2022، نحو 10.761.307 راكبًا، مقابل 9.806.245 راكبًا في 2021، بزيادة بلغت 9.2%.
ارتفاع عدد ركاب النقل العامبلغ عدد ركاب النقل العام في 2020 (6.476.019 راكبًا)
وفي 2019 (13.731.003 راكبًا) وفي 2018 (9.793.530 راكبًا).
وفي 2017 (5.484.094 راكبًا) وفي 2016 (4.284.233 راكبًا)، بإجمالي بلغ (150.336.431) راكبًا في المدن الأربعة الرئيسة من الفترة بين 2016 و2022.
وتستهدف الهيئة رفع حصة استخدام وسائل النقل العام من 1% إلى 15% بحلول عام 2030.
الرياض الأعلىتصدرت الرياض قائمة عدد الركاب في 2016 بواقع 14.098.911
راكبًا، تليها المدينة المنورة ثم جدة ثم الدمام.
بينما جاءت المدينة المنورة أولا في عام 2017 بعدد ركاب بلغ 1.902.894 راكبًا، ثم الرياض ثم جدة ثم الدمام.
وعادت الرياض لتتصدر المشهد خلال الأعوام الأخيرة إذ بلغ عدد الركاب في 2018 نحو 5.082.111 راكبًا، تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.
وتصدرت الرياض عام 2019 بعدد 8.142.886 راكبا تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.
وكذلك في عام 202 حيث بلغ عدد الركاب في الرياض 3.911.449 راكبًا تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.
وفي عام 2021 جاءت الرياض أولاً بعدد 5.813.692 راكبًا تلتها جدة.
وكذلك في عام 2022 بعدد 6.017.436 راكبًا تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.
شبكة الحافلات بالرياض2.860 محطة
80 مسارا
842 حافلة
2022ربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة
76 مسارًا
مستهدفاتنقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا
300 نقطة توقف
76 مسارًا
200 مدينة ومحافظة
560 حافلة عاملة