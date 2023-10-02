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صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة طالب جراء حادث بعد نزوله من الحافلة المدرسية في الدمام

حافلة مدرسية
حافلة مدرسية
أ أ
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توفي أحد الطلاب، نتيجة تعرضه لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التي كانت تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي بالشرقية.

حادثة دهس طالباضافة اعلان


وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، أن الطالب تعرض لحادثة الدهس بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام، مؤكدة أن الحافلة المدرسية تابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، مما أدى ذلك إلى وفاة الطالب رحمه الله.

تعازي إدارة تعليم الشرقية


وتابعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية الإجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات.

من جهتها، رفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب "البراء بن أحمد أبو شقاف" الذي يدرس بمدرسة أبي داؤود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام.

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