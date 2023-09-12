3 سجلات لمتابعة أداء الطلاب يوميًا على منصة "مدرستي"

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أتاحت وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات، إعداد 3 سجلات لمتابعة الطلاب والطالبات يوميًا لكل المقررات الدراسية على منصة «مدرستي» الإلكترونية. اضافة اعلان

وذلك بغرض التوثيق ورصد درجات الطلاب والطالبات في كل من: الواجبات المدرسية، والاختبارات القصيرة، والأنشطة والمهام الأدائية.





التوزيع المعتمد للدرجات





توفير إشعارات وملاحظات للطلاب





إشراك ولي الأمر





أولياء الأمور والزيارات المدرسية



ويتم توزيع الدرجات الإجمالية المعتمدة فيها لكل سجل، بناء على التوزيع المعتمد للدرجات والصادر من وزارة التعليم.توفر خدمة إعداد السجلات في «مدرستي»، تقارير «إلكترونية» فورية عن مستوى الطالب، والفصل، وإشعار درجات الطالب في كل سجل، وسجل الدرجات النهائية للطالب «الدرجة الإجمالية للبنود».وتوفر أيضًا إمكانية نقلها إلى برنامج الجداول «إكسل»، وتوفير إشعارات وملاحظات للطلاب، وتوجيه الشكر والتقدير أو نقل ملاحظة أو رسالة إلى الطالب عبر حسابه في المنصة.وتتيح مشاركة ولي الأمر فيها، وإمكانية تصدير إشعار مفصل بدرجات الطالب للوكيل والموجه الطلابي.وأشاد معلمون ومشرفون تربويون بتفعيل هذه الخدمة «إلكترونيًا»، التي تتيح التواصل المستمر بين المعلم وأولياء الأمور، وإطلاع أولياء الأمور على كل التفاصيل الدراسية الخاصة بالطالب.وقالوا إن في هذه الخطوة، إشراك ولي أمر الطالب في تحسين مستوى الطالب أولًا بأول.موضحين أن العمل في ذلك كان تقليديًا من خلال الكتابة في مذكرة الواجبات والأنشطة، والتي هي قابلة للفقدان أو الضياع أو النسيان في المنزل أو المدرسة.وأكدوا على أن مع إدراج السجلات والملاحظات، بالإمكان ولي الأمر المتابعة بشكل مستمر دون انقطاع في أي زمان ومكان.وقد يُغني أولياء الأمور من الحضور والزيارات المدرسية، والالتقاء بالمعلمين إلا في الحالات النادرة.وتوقعوا أن تسهم تلك الخدمة في ارتفاع المستوى التعليمي للطلاب، وحرص الطالب وأسرته على ذلك.ولن يكون هناك مبرر لبعض أولياء الأمور، بعدم علمهم المسبق عن مستوى أبنائهم، والتدخل السريع في حال تراجع المستوى الدراسي.