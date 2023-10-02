الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

7 حالات تتيح فيها " التعليم" الغياب بعذر (تفاصيل)

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
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حالات محددة أكدت فيها  وزارة التعليم على أهمية حضور وانضباط الطلاب والطالبات في المدارس وعدم الغياب والاستئذان.

حالات الغياب بعذر:

١- مراجعة الجهات الرسمية (إحضار إشعار مراجعة).

٢- ما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل.

٣- مراجعة وحدة الرعاية الطلابية (إحضار تقرير من وحدة الرعاية الطلابية في إدارة التعليم).

٤- الإجازة المرضية (معتمدة في منصة صحتي).

٥- وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة (إحضار شهادة الوفاة).

٦- مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية (إحضار إشعار مراجعة).

٧- مرافقة صحية لأحد الأقارب مـن الدرجة الأولى.

إدارة المدرسة:


وأضاف الوزارة أن لإدارة المدرسة  لها الحق في قبول المرافقة الصحية للأقارب إلى الدرجة الرابعة في حال وجد المبرر المقبول لذلك (إحضار إشعار مرافقة).

كما أشارت  الوزارة إلى  قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام للعام الدراسي الحالي 1445هـ أنه يتعين على المتغيبين إحضار ما يثبت ذلك.اضافة اعلان

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