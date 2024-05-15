وفاة طبيبة بعد مناوبة 24 ساعة في جدة.. فما هي قصتها؟

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تصدر حادث مروري لمواطنة تعمل طبيبة، منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، فما هي قصتها.



وفاة طبيبة بعد مناوبة 24 ساعة



نقاش حول المناوبة الطويلة



وفي التفاصيل التي نشرتها "العربية السعودية"، فقد توفيت عزيزة فطاني، وهي طبيبة من مواطني المملكة، في حادث مروري بمدينة جدة بعد مناوبة استمرت لـ 24 ساعة في أحد المستشفيات في جدة.وكانت الطبيبة فطاني قد التحقت قبل أشهر من وفاتها بقسم العناية المركزة لحديثي الولادة، قادمة من مستشفى آخر للتدريب ضمن متطلبات برنامج الزمالة.الحادث فتح باب النقاش حول ساعات المناوبة الطويلة للأطباء والعاملين في المجال الصحي، بالرغم من حساسية مهامهم العملية أو الإنسانية.

كما سلط الضوء على ما قد ينتج من تلك المناوبات من إرهاق ينعكس على سلامتهم وعلى سلامة المرضى أيضا.