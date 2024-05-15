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عاجل.. تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالمدينة المنورة.. لهذا السبب

تعليم المدينة
تعليم المدينة
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أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ووفق ما ورد من  وزارة التعليم استثناءً للمدينة المنورة عن تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث، مراعاةً للمدارس الواقعة في نطاق كثافة حركة الحجاج والزوار، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان
1-الاختبارات الشفوية والعملية ابتداءً من 1445/11/18هـ حضورياً ضمن اليوم الدراسي.
2- الاختبارات التحريرية ابتداءً من 1445/11/22هـ حضورياً ضمن اليوم الدراسي.
3- يستكمل العام الدراسي حتى 1445/12/4هـ بالتحويل إلى نموذج التعليم (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ويتم خلال هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.

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