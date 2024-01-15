عاجل.. أهم 10.. بشرى من "سكني" وانفجار محطة الوقود وراتب العاملة المنزلية التايلاندية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
إضافة حالات
للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين بأثر رجعي
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طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا يهدف لإصدار حالات إضافية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة.. المزيد هنا
ذروة البرد..
خبير طقس يوضح أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط"
توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط" التي تبدأ اليوم الاثنين 15 من يناير ومدتها 26 يومًا... المزيد هنا
توقعات 2024..
المملكة بين أفضل 4 اقتصادات وتراجع دول أوروبية
تتوقع الأوساط الاقتصادية أن تسجل المملكة رابع أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري، بنمو 4 في المئة بعد كل من الهند وإندونيسيا والصين.. المزيد هنا
لماذا طرحت
المملكة منتجات الإقامة المميزة؟
أكد الكاتب خالد بن على المطرفي، على أن الأهداف الإستراتيجية للإقامة المميزة تفوق العوائد المالية،.. المزيد هنا
عدم أهلية
الضمان الاجتماعي.. ما علاقته بالإيجار؟
كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أحد أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
بالفيديو.. لحظة
انفجار محطة وقود بمدينة تبوك
وثق فيديو نشرته قناة "العربية" انفجار محطة وقود في مدنية تبوك، حيث أظهر مدى قوة الأنفجار الذي خرج من خزانات المحطة تحت الأرض.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى من
سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول
أعلن برنامج سكني عن استفادة 101,230 أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة.. المزيد هنا
عاجل.. "الأسعار والأسماء".. 6 دول تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية منها
خفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.. المزيد هنا
عاجل.. مساند تكشف عن راتب العمالة المنزلية القادمة من تايلاند
تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسارات وتساؤلات بشأن راتب العمالة المنزلية القادمة من تايلاند.. المزيد هنا