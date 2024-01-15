عاجل.. أهم 10.. بشرى من "سكني" وانفجار محطة الوقود وراتب العاملة المنزلية التايلاندية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





إضافة حالات للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين بأثر رجعي اضافة اعلان



ذروة البرد.. خبير طقس يوضح أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط"



توقعات 2024.. المملكة بين أفضل 4 اقتصادات وتراجع دول أوروبية



لماذا طرحت المملكة منتجات الإقامة المميزة؟



عدم أهلية الضمان الاجتماعي.. ما علاقته بالإيجار؟



بالفيديو.. لحظة انفجار محطة وقود بمدينة تبوك



عاجل.. بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول



عاجل.. "الأسعار والأسماء".. 6 دول تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية منها



تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية



عاجل.. مساند تكشف عن راتب العمالة المنزلية القادمة من تايلاند

