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عاجل.. وزير الشؤون الإسلامية يرد على مطالبات موظفي العقود بتصحيح أوضاعهم (فيديو)

وزير الشئون الاسلامية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
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رد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الشكاوى المتزايدة من موظفي العقود بالوزارة، واعدًا بالتجاوب مع مطالبهم، "لكن عليهم أن يصبروا".اضافة اعلان

مطالبات موظفي العقود بوزارة الشؤون الإسلامية

وقال في مقابلة مع برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية"، ردًا على سؤال حول مطالبات موظفي العقود بتصحيح وضعهم، إن هناك ما لا يقل عن 53 ألف موظف وموظفة بالوزارة. 
وأوضح آل الشيخ أن أكثرهم مدة هو الذي مكث أربع سنوات، في حين أن "الترقية دائمًا لا تأتي إلا بعد سنوات".

الحوافز لموظفي العقود

وأشار الوزير إلى أن المشروع حديث، والهدف منه تلبية احتياجات الوزارة بسرعة، لافتًا إلى أن وضع الحوافز وغيرها من أمور يتم دراسته مع وزارات أخرى، لأن الوزارة لا تستطيع أن تتخذ القرار بمفردها.
وأضاف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الوزارة تعمل على تطوير موظفي العقود وتنميتهم، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على رواتب تعادل أجور زملائهم في الجهات الأخرى. 
وأكد آل الشيخ، أن المسألة تحتاج إلى ميزانيات، والوزارة تقوم على دراسة وضع موظفي العقود على قدم وساق.


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