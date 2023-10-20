بشرى للمقيم.. هذه إجراءات تجديد الزيارة العائلية عبر "أبشر"

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أعلنت منصة "أبشر" عن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم
بكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.
جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" حيث أكدت على أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الافراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.
1ـ الدخول إلى منصة أبشر
طريقة تنفيذ الخدمة:
2ـ اختيار أفراد الأسرة
3ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية
مشكلة تحديث الجواز المؤقتأوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت في أبشر في حالة إذا
كان الجواز الخاص بالعمالة لا يحتوي على الرموز المقروءة آليا.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وآلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت للعمالة المنزلية بسبب الرموز المقروءة آليا.
وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يرجى إرسال طلب عبر خدمة
تواصل، كما يرجى الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر افراد (اضغط هنا)
واتباع الخطوات التالية:
خطوات التنفيذ
- تبويب خدماتي
- النقر على خدمات
- الجوازات
- تواصل