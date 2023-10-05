الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

سجل مولودك الجديد وأنت في منزلك بهذه الطريقة

ابشر
منصة أبشر
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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إمكانية تسجيلك المولود وطلب إصدار سجل الأسرة  وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.اضافة اعلان


خطوات تفعيل الخدمة

1‘ الدخول الى موقع أبشر
2ـ ثم تسجيل الدخول بجسابك الشحصي أسم المستخدم وكلمة المرور
3ـ ثم تفتح لك عده خدمات متعدده أختار خدمة الأحوال المدانية
4ـ بعد الدخول على خدمه تسجيل المواليد ستظهر لك بعض الشروط ويجب قراءتها.
5ـ بعد قراءتها أضغط علي التالي 
6ـ ثم تفتح لك صفحة تسجيل المولود وهيا ( يضاف أسم المولود ،  والجنس ، والتاريخ الولادة ميلادي وهجري ، واسم المستشفى ) 
7ـ ثم أضغط علي تسجيل مولود 
8ـ بعد ذلك تفتح لك صفحة تأكيد البيانات التي أدخلتها 
9ـ بعد مراجعتها أضغط على تأكيد 


إقامة مولود جديد "للمقيمين"

تستطيع تسجيل مولود جديد للمقيمين عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1ـ املأ نموذج الإقامة السعودية للأبناء رابط نموذج الإقامة في المملكة العربية السعودية.
2ـ وقعّ نموذج الإقامة من قبل والد المولود في أسفل النموذج.
3ـ أرفق صورتين شخصيتين واضحتين للمولود مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.
4ـ أحضر جواز سفر المولود على أن يكون ساري المفعول، وغير منتهي.


سداد رسوم إصدار الإقامة للمولود

5ـ سدّد رسوم إصدار الإقامة للمولود بمبلغ قيمته 500 ريال سعودي لكل سنة من الإقامة في المملكة.
6ـ قدّم وثيقة تأمين طبي صالحة.
7ـ وفّر تقرير طبي من أحد المستشفيات أو المستشفيات السعودية المعتمدة.
8ـ سجّل بصمة المولود عن طريق الرابط من خلال إدخال رقم الهوية، ورقم الإقامة، والاستعلام عن 9ـ وجود بصمة مسجلة لدى وزارة الداخلية السعودية.
10ـ في حال عدم وجود بصمة مسجلة ينبغي التسجيل لدى وزارة الداخلية السعودية.

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