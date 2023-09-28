الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تنويه مهم من "أبشر" بشأن تحديث للأنظمة في هذا التوقيت

أبشر
منصة أبشر
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

نشرت منصة "أبشر" تنويها مهما بوجود تحديث لأنظمة المنصة، لافتة إلى أنه قد يتعذر خلاف فترة التحديث استخدام بعض خدمات المنصة.

اضافة اعلان
تنويه مهم


وقالت: "نود إفادة عملائنا بأهمية إنجاز الخدمات المهمة قبل موعد التحديثات بوفت كاف.

وأضافت: "تحديثات مجدولة لأنظمة منصة أبشر يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا".

منصة أبشر
في وقت سابق، أعلن وكيل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تدشين عددًا من خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.

وأظهر إنفوجراف نشر على حساب المنصة العديد من الخدمات التي يمكن تقديمها والتي تغني عن الذهاب لمقرات وزارة الداخلية.
خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر

وأوضح أنه يتم تطبيق العديد من الخدمات عبر المنصة ومنها ما يلي:

1- خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية.
2- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.
3- خدمة إصدار شهادة الوفاة.
4- خدمة عرض شهادة الوفاة.
5- خدمة التحقق من شهادة الوفاة.
6- الخدمات المدشنة على منصة أبشر حكومة.
7- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.
8- خدمة التحقق من شهادة الوفاة الرقمية.

أهداف الخدمات:

1 - الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
2 - تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي.
3 - تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية.
4 -تسهيل تنفيذ الخدمات على أفراد المجتمع.

اقرأ أيضا

دعاء - المسجد الحرام - الجمعة
12:28 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

13 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء في مكة

مكافحة المخدرات
11:50 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بالرياض وحائل.. ضبط 6 مواطنين متلبسين بترويج مواد مخدرة

خادم الحرمين وولي العهد
10:33 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق نينوى

الطقس - الامطار - امطار - مكة
10:27 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

هطول أمطار على العاصمة المقدسة

اقرأ أيضا

الرياض وجازان في الصدارة .. أرقام مرتفعة لأعداد المواليد الذكور بالمملكة

بإنتاج يقترب من 9 آلاف طن سنويا.. تدشين مهرجان العنب والرمان بالطائف

أهم 10.. بشرى بشأن رواتب المعلمين وتوصية بأقساط مريحة للعقارات

الإطاحة بمواطنين مخالفين للأمن البيئي في عسير

ضايق فتاة داخل مركبتها.. القبض على مواطن ظهر في فيديو أثار الجدل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أبشر 11:28 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

8 خدمات مهمة تقدمها الداخلية عبر "أبشر"

أبشر 7:07 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"أبشر" يعلن عن لوحة مميزة بمناسبة اليوم الوطني

2149106 5:24 م الخميس، 31 أغسطس 2023

توضيح مهم من هيئة العقار بشأن تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

1555990 11:55 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

تعليم محايل عسير يعلق الدراسة في جميع المدارس

اقرأ أيضا

F7CoooyWsAATEhv
6:38 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يستقبل نظيره في كومنولث دومينيكا

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
6:26 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

شرطة الرياض تطيح بأطراف المشاجرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل

WhatsApp Image 2023-09-27 at 6.09.42 PM
6:11 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

80 % نسبة محافظة "الخطوط الجوية" على مواعيد الرحلات

مجلس الشورى
5:50 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الشورى يطالب "تنظيم الإعلام" بالوصول لاتفاق مع شركات الإنترنت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-09-28 at 1.15.45 AM
1:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

حملة اعتقالات في بوركينافاسو .. وبيان عاجل من التلفزيون الرسمي

2023-09-28_01-06-23
12:54 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

بعد فاجعة قاعة الأفراح.. أول فيديو لكارثة التسمم الجديدة بالعراق

دعاء - المسجد الحرام - الجمعة
12:28 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

13 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء في مكة

مكافحة المخدرات
11:50 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بالرياض وحائل.. ضبط 6 مواطنين متلبسين بترويج مواد مخدرة

WhatsApp Image 2023-09-27 at 11.41.42 PM
11:45 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

فاجعة جديدة تضرب العراق بعد كارثة قاعة زفاف الحمدانية

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.02.06 PM
9:04 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الرياض وجازان في الصدارة .. أرقام مرتفعة لأعداد المواليد الذكور بالمملكة