تنويه مهم من "أبشر" بشأن تحديث للأنظمة في هذا التوقيت

أ أ



نشرت منصة "أبشر" تنويها مهما بوجود تحديث لأنظمة المنصة، لافتة إلى أنه قد يتعذر خلاف فترة التحديث استخدام بعض خدمات المنصة.



اضافة اعلان

تنويه مهم





ننوه عملائنا الكرام على وجود تحديثات لأنظمة منصة



⚠️ قد يتعذر خلال فترة التحديث استخدام بعض خدمات المنصة ⚠️



* نود إفادة عملائنا بأهمية إنجاز الخدمات المهمة قبل موعد التحديثات بوقت كافٍ * تحديثات مجدولة لأنظمة منصة أبشرننوه عملائنا الكرام على وجود تحديثات لأنظمة منصة #أبشر ⚠️ قد يتعذر خلال فترة التحديث استخدام بعض خدمات المنصة ⚠️* نود إفادة عملائنا بأهمية إنجاز الخدمات المهمة قبل موعد التحديثات بوقت كافٍ * pic.twitter.com/i1KfTIrFLc September 27, 2023

وقالت: "نود إفادة عملائنا بأهمية إنجاز الخدمات المهمة قبل موعد التحديثات بوفت كاف.وأضافت: "تحديثات مجدولة لأنظمة منصة أبشر يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا".منصة أبشرفي وقت سابق، أعلن وكيل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تدشين عددًا من خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.وأظهر إنفوجراف نشر على حساب المنصة العديد من الخدمات التي يمكن تقديمها والتي تغني عن الذهاب لمقرات وزارة الداخلية.خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشروأوضح أنه يتم تطبيق العديد من الخدمات عبر المنصة ومنها ما يلي:1- خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية.2- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.3- خدمة إصدار شهادة الوفاة.4- خدمة عرض شهادة الوفاة.5- خدمة التحقق من شهادة الوفاة.6- الخدمات المدشنة على منصة أبشر حكومة.7- خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية.8- خدمة التحقق من شهادة الوفاة الرقمية.أهداف الخدمات:1 - الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.2 - تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي.3 - تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية.4 -تسهيل تنفيذ الخدمات على أفراد المجتمع.