برواتب ٧ آلاف ريال..بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف رواتب تصل 7,020 ريال وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





جهات التوظيف وأماكن العمل:



مسمى البرنامج:



الشروط:



المستندات المطلوبة:



مدة البرنامج:



موعد التقديم:



- تم رفع الملف على قناة (أي وظيفة) الرسمية في التليجرام:- فني رعاية مرضى.1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- درجة البكالوريوس في تخصص (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية).3- ليس على رأس العمل.4- حاصلاَ على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى.5- أن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).6- ألا يكون المستفيد طالبا أو موظفا في القطاع الخاص أو العام أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبا تقاعديا7- بالإضافة إلى أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.أن يرفق المتقدم:1- شهادة بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.2- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.3- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.- مدة 12 شهر.المكافأة:- نعم، يوجد مكافأة للبرنامجملاحظات:1- الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج هو اختبار STEP فقط.2- الرجاء التأكد من مدة صلاحية اختبار STEP مع العلم أنها لمدة 3 سنوات فقط.3- سيتم اعتماد درجة اختبار STEP من خلال منصة قياس.4- درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 52.5- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب.6- تاريخ بدء البرنامج شهر مارس 2024، قابل للتغيير.7- سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.8- في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاء جميع الشروط بالإضافة إلى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهما يأتي أولا.9- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم الغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم اشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/06/24هـ الموافق 2024/01/06م.طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: