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برواتب ٧ آلاف ريال..بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف رواتب تصل 7,020 ريال وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

جهات التوظيف وأماكن العمل:


- تم رفع الملف على قناة (أي وظيفة) الرسمية في التليجرام:
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مسمى البرنامج:

- فني رعاية مرضى.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية).
3- ليس على رأس العمل.
4- حاصلاَ على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى.  
5- أن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).  
6- ألا يكون المستفيد طالبا أو موظفا في القطاع الخاص أو العام أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبا تقاعديا  
7- بالإضافة إلى أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.  

المستندات المطلوبة:

أن يرفق المتقدم:  
1- شهادة بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.   
2- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.  
3- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.  

مدة البرنامج: 

- مدة 12 شهر.
المكافأة:
- نعم، يوجد مكافأة للبرنامج 
 ملاحظات:
1- الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج هو اختبار STEP فقط. 
2- الرجاء التأكد من مدة صلاحية اختبار STEP مع العلم أنها لمدة 3 سنوات فقط.
3- سيتم اعتماد درجة اختبار STEP من خلال منصة قياس. 
4- درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 52.
5- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب. 
6- تاريخ بدء البرنامج شهر مارس 2024، قابل للتغيير. 
7- سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج. 
8- في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاء جميع الشروط بالإضافة إلى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهما يأتي أولا.
9- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم الغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم اشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.  

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/06/24هـ الموافق 2024/01/06م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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