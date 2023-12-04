الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من 13 ألف قرص مخدر بالرياض

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية السورية بمنطقة الرياض لترويجهما 13,200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

 

اضافة اعلان

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن


الإجراءات النظامية:


وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات:


في وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر.

اتخاذ الإجراءات النظامية:


وأشارت إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة عسير:


كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (77) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صله بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، .

كما تم تخصيص رقم (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.


للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

اقرأ أيضا

الجوازات
7:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

دوريات امنية - عسير - البيئة
6:53 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

مهرجان التمور
6:43 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

غداً .. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في نسخته الرابعة بالرياض

برنامج ريف - ريف
6:26 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

هل يلزم إثبات ملكية الأرض للتسجيل والحصول على دعم ريف؟

اقرأ أيضا

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة

افتتاح حركة المرور على جزء من طريق مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة بطول 188 كم

فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل

أخبار السعودية.. تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج وتحذير من"أبشر"

شاهد.. الأمطار تشكل لوحة بديعة في قاع الحوي بين تبوك والجوف

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الحرب على المخدرات 2:59 م السبت، 02 ديسمبر 2023

في المدينة وعسير .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الحرب على المخدرات 10:29 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

في ثلاث مناطق .. الإطاحة بعدد من المخالفين ومروجي السموم

الحرب على المخدرات 9:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. إفساد مخطط ترويج السموم بـ "صبيا ونجران وطبرجل".. والكشف عن الكميات المضبوطة

الحرب على المخدرات 7:42 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم

اقرأ أيضا

تنزيل
4:40 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تنبيه مهم لـ "الحج والعمرة" بشأن استخراج التصريح قبل القدوم

BLD_P04_09092021_ED1-5
4:20 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

افتتاح 188 كم بشكل متصل من ازدواج طريق "الخرمة - رنية – بيشة"

أمطار غزيرة
4:13 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

مجلس الشورى2
3:30 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ا
8:08 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. حرق سيارة مسؤول وإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية .. ماذا يحدث في الكويت؟

الجوازات
7:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

دوريات امنية - عسير - البيئة
6:53 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

جدارات
10:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

الداخلية
6:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة

وزارة الحج والعمرة
5:37 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل