خبير طقس يكشف مناطق الخريطة المطرية على المملكة.. ويُحذر

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، عن مناطق الخريطة المطرية اليوم على المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ مستمرة رغم التوقعات بأنها تخف تدريجيًا. اضافة اعلان





انخفاض درجات الحرارة بمعظم المناطق



وحذر من انخفاض في الحرارة على معظم المناطق بواقع من درجتين إلى ثلاث درجات.





أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق



طقس بارد وسيول على معظم المناطق



أمطار رعدية وسيول



أمطار رعدية ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأضاف أنه من المتوقع استمرار فرصة الأمطار اليوم الثلاثاء 7 من جماد الأولى وسم ١٤٤٥هـ على أجزاء متفرقة من محافظات الرياض الغربية والجنوبية وأجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمنطقة الشرقية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة.وأضاف المركز في تقريره أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.