خبير طقس يكشف مناطق الخريطة المطرية على المملكة.. ويُحذر

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، عن مناطق الخريطة
المطرية اليوم على المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ مستمرة رغم التوقعات بأنها تخف تدريجيًا.
انخفاض درجات الحرارة بمعظم المناطقوحذر من انخفاض في الحرارة على معظم المناطق بواقع من درجتين
إلى ثلاث درجات.
أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق
وأضاف أنه من المتوقع استمرار فرصة الأمطار اليوم الثلاثاء
7 من جماد الأولى وسم ١٤٤٥هـ على أجزاء متفرقة من محافظات الرياض الغربية والجنوبية وأجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمنطقة الشرقية.
طقس بارد وسيول على معظم المناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة.
أمطار رعدية وسيول
وأضاف المركز في تقريره أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.