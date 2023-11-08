خبير طقس يُحذر ويتوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.





انحسار الحالة المطرية اضافة اعلان



نصيحة لكل من يخرج إلى البر



أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع انحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية والغربية.وأكد أن الحالة الممطرة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ قد انتهت، وكانت أفضل من الحالة الأولى من ناحيتين القوة والاتساع.ونصح الحصيني، من يخرج إلى التنزه في البر أو المزارع أو الاستراحات ولا يوجد لديه خيمة أو غرفة يأخذ معه معطف شتوي خفيف قد يحتاجها بعد الساعة العاشرة ليلاً خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.كما توقع حالة ممطرة على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية ثم الوسطى والشرقية تبدأ الأسبوع القادم.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.