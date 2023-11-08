خبير طقس يُحذر ويتوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق

أ أ
توقع
خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
انحسار
الحالة المطريةوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع انحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية
والغربية.
اضافة اعلان
وأكد أن الحالة الممطرة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ قد انتهت، وكانت أفضل من الحالة الأولى من ناحيتين القوة والاتساع.
نصيحة لكل من يخرج
إلى البرونصح
الحصيني، من يخرج إلى التنزه في البر أو المزارع أو الاستراحات ولا يوجد لديه خيمة
أو غرفة يأخذ معه معطف شتوي خفيف قد يحتاجها بعد الساعة العاشرة ليلاً خاصة الشمالية
والوسطى والشرقية وشرق الغربية.
كما توقع حالة ممطرة على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية ثم الوسطى والشرقية تبدأ الأسبوع القادم.
أمطار
وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة
لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.