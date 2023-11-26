مع عودة الدراسة.. طقس أكثر دفئًا ودرجات حرارة معتدلة

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مع
انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وعودة طلاب المملكة إلى مدارسهم، توقع خبراء
الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق، بحيث يسود طقس أكثر دفئًا من
المعتاد نسبةً لهذا الوقت من العام.
كتلة
هوائية أكثر دفئًاوحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تندفع نحو
المملكة كتلة هوائية أكثر دفئًا من المعتاد نسبةً لهذا الوقت من العام، بسبب تمدد
مرتفع حراري من السودان استجابةً إلى تمدد حوض علوي بارد يقترب من شرق المتوسط.
طقس مائل للحرارة مع رياح نشطةفيما يسود نهار الأحد طقس مائل إلى الحرارة في مختلف
المناطق عدا المناطق الشمالية، وتظهر كميات كبيرة من السحب العالية، وتكون الرياح
خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر والعصر في بعض المناطق.
وليلاً يكون الطقس لطيفًا بوجه عام في مختلف المناطق، وباردًا نسبيًا في المناطق الشمالية، وتظهر كميات من السحب العالية في بعض المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة عمومًا.