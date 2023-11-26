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مع عودة الدراسة.. طقس أكثر دفئًا ودرجات حرارة معتدلة

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طقس دافئ بالمملكة
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مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وعودة طلاب المملكة إلى مدارسهم، توقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق، بحيث يسود طقس أكثر دفئًا من المعتاد نسبةً لهذا الوقت من العام.اضافة اعلان

كتلة هوائية أكثر دفئًا

وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تندفع نحو المملكة كتلة هوائية أكثر دفئًا من المعتاد نسبةً لهذا الوقت من العام، بسبب تمدد مرتفع حراري من السودان استجابةً إلى تمدد حوض علوي بارد يقترب من شرق المتوسط.

طقس مائل للحرارة مع رياح نشطة

فيما يسود نهار الأحد طقس مائل إلى الحرارة في مختلف المناطق عدا المناطق الشمالية، وتظهر كميات كبيرة من السحب العالية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر والعصر في بعض المناطق.

وليلاً يكون الطقس لطيفًا بوجه عام في مختلف المناطق، وباردًا نسبيًا في المناطق الشمالية، وتظهر كميات من السحب العالية في بعض المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة عمومًا.

أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة و6 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطق

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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