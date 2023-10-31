شاهد.. تدفق أنهار من السيول بوادي الرمة غرب حائل

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بالتزامن مع الحالة المطرية
والأجواء المتقلبة التي تشهدها المملكة، تدفقت، صباح اليوم الثلاثاء، السيول التي تجري
أنهارًا في وادي الرمة جنوب غرب منطقة حائل.
سيول جارية بوادي الرمة والثمامية في حائلوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف جرت سيول وادي الفهد
والرمة والثمامية بحائل نتيجة تساقط أمطار غزيرة وحبات البرد.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 31, 2023
تواصل جريان #وادي_الرمة ووصوله قرية الثمامية
جنوب غرب #حائل
الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
31 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | سالم الفائز
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أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.
🔴 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) October 31, 2023
سيول وادي القهد احد روافد #وادي_الرمة جنوب #حائل
الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
31 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | فهد الصالح
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الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 فيديو مباشر— طقس (@tqqs) October 31, 2023
سيول #وادي_الرمة من عند الثمامية جنوب #حائل
الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
31 أكتوبر 2023 م
توثيق | محمد الصايغ#وسم١٤٤٥
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