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شاهد.. تدفق أنهار من السيول بوادي الرمة غرب حائل

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سيول حائل
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بالتزامن مع الحالة المطرية والأجواء المتقلبة التي تشهدها المملكة، تدفقت، صباح اليوم الثلاثاء، السيول التي تجري أنهارًا في وادي الرمة جنوب غرب منطقة حائل.اضافة اعلان

سيول جارية بوادي الرمة والثمامية في حائل

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف جرت سيول وادي الفهد والرمة والثمامية بحائل نتيجة تساقط أمطار غزيرة وحبات البرد.


أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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