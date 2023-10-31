شاهد.. تدفق أنهار من السيول بوادي الرمة غرب حائل

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بالتزامن مع الحالة المطرية والأجواء المتقلبة التي تشهدها المملكة، تدفقت، صباح اليوم الثلاثاء، السيول التي تجري أنهارًا في وادي الرمة جنوب غرب منطقة حائل. اضافة اعلان





سيول جارية بوادي الرمة والثمامية في حائل





تواصل جريان

جنوب غرب

الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

31 أكتوبر 2023 م

من | سالم الفائز

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. pic.twitter.com/6IJ7jbjq3V 🔴 فيديوتواصل جريان #وادي_الرمة ووصوله قرية الثماميةجنوب غرب #حائل الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ31 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | سالم الفائز October 31, 2023

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة





سيول وادي القهد احد روافد

الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

31 أكتوبر 2023 م

من | فهد الصالح

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. pic.twitter.com/BEP9cRxhm7 🔴 فيديو مباشرسيول وادي القهد احد روافد #وادي_الرمة جنوب #حائل الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ31 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | فهد الصالح October 31, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف جرت سيول وادي الفهد والرمة والثمامية بحائل نتيجة تساقط أمطار غزيرة وحبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.