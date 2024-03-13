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أعلنت وزارة الحج والعمرة قبل قليل عن بدء حجز باقات الحج للدول التي تخدمها منصة نسك- حج.



إتاحة حجز باقات الحج:

مبادرة جسور:

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت أنه سيتم ابتداءً من اليوم؛ إتاحة حجز باقات الحج للدول التي تخدمها منصة نسك حج.وحددت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس كيفية الحصول على المزيد من المعلومات عن حجز باقات الحج.أيضا وزارة الحج والعمرة ، في وقت سابق، "مبادرة جسور" بنسختها الثانية بمدينة الرياض، وذلك برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وذلك بحضور السفراء وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدول الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين وأستراليا وعدد من الدول الأخرى.وتأتي هذه المبادرة لتعزيز التواصل مع الدول المختلفة حول العالم، واستعراض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات وصولهم إلى الحرمين الشريفين.وأكد الدكتور الربيعة، استمرار المبادرات التي تستهدف تحويل رحلة الحج والعمرة إلى تجربة متكاملة تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، وتعزز الكفاءة وتحقيق أعلى درجات الرضا لدى ضيوف الرحمن, من خلال توظيف التقنيات الحديثة ورقمنة الخدمات والإجراءات، ومواصلة العمل في تطوير منصة "نسك" لتقديم خدمات أشمل للحجاج والمعتمرين والزوّار القادمين من كل أنحاء العالم.