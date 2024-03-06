بجودة عالمية.. 260 ألف غرفة فندقية في استقبال الزوار والمعتمرين بمكة

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كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح أن هناك أكثر من 1150 فندقا في مكة المكرمة في انتظار استضافة الزوار والمعتمرين من داخل البلاد وخارجها.



فنادق مكة في انتظار المعتمرين:



شركات ومؤسسات العمرة:



وبحب ما ذكره لـ "العربية"، أن الفنادق تحتوي على أكثر من 260 ألف غرفة فندقية، بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية.وأوضح أن حجوزات الفنادق ستشهد إقبالاً كبيرًا في المنطقة المركزية كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر، وكذلك الفنادق والشقق المفروشة في العزيزية والششة والمسفلة والجميزة، بالإضافة إلى محبس الجن والروضة وبطحاء قريش.كما نوه السميح أن أكثر من 130 شركة ومؤسسة عمرة تعمل خلال موسم العمرة الحالي، على تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق.أيضا يتم الإشراف في دخولهم للمسجد الحرام والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قِبل شركات ومؤسسات العمرة والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين حفظهما الله لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة وفي ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين.