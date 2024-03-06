الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بجودة عالمية.. 260 ألف غرفة فندقية في استقبال الزوار والمعتمرين بمكة

غرف الفنادق
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح أن هناك أكثر من 1150 فندقا في مكة المكرمة في انتظار استضافة الزوار والمعتمرين من داخل البلاد وخارجها.اضافة اعلان

فنادق مكة في انتظار المعتمرين:

وبحب ما ذكره لـ "العربية"، أن الفنادق تحتوي على أكثر من 260 ألف غرفة فندقية، بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية.
وأوضح أن حجوزات الفنادق ستشهد إقبالاً كبيرًا في  المنطقة المركزية كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر، وكذلك الفنادق والشقق المفروشة في العزيزية والششة والمسفلة والجميزة، بالإضافة إلى محبس الجن والروضة وبطحاء قريش.

شركات ومؤسسات العمرة:

كما نوه السميح أن أكثر من 130 شركة ومؤسسة عمرة تعمل خلال موسم العمرة الحالي، على تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق.
 أيضا يتم الإشراف في دخولهم للمسجد الحرام والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قِبل شركات ومؤسسات العمرة والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين حفظهما الله لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة وفي ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. مواعيد التقديم على الترقيات للمعلمين وإسقاط شرط استحقاق "الضمان" عن هؤلاء

تحذير مهم من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على الرياض و7 مناطق لـ 11 مساءً

قرار لـ"التجارة" بإحالة منشأة عطور للنيابة العامة.. والسبب صادم

الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يأوي أو يتستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل

عاجل وبشرى من وزير الاتصالات.. 52 ألف وظيفة جديدة (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 10:22 م الإثنين، 19 فبراير 2024

ضيوف برنامج خادم الحرمين يروون قصصهم مع اللحظات الأولى من سماعهم خبر الاختيار

ا 8:15 م الأحد، 11 فبراير 2024

مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج

أخبار السعودية 4:58 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

أخبار السعودية.. سجن أصحاب هذه الأسماء على منصات التواصل وتسجيل الطالبات في اختبارات التحصيل

GFljj4FXoAUOUwU 4:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. تحذيرات من حالة عدم استقرار جوي بالخليج الأسبوع المقبل.. ماذا عن المملكة؟