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استعدادًا لرمضان.. تنبيه لـ"الحج والعمرة" بشأن استخدام المرافق في الحرمين الشريفين

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استعدادات بالحرم
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أصدرت وزارة الحج والعمرة، تنبيهًا بشأن استخدام المرافق في الحرمين الشريفين.

تنبيه مهم بشأن استخدام المرافق في الحرمين الشريفيناضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أن الالتزام بالنظافة والنظام في دورات المياه، سلوك حضاري، واستخدام واعٍ للمرافق في الحرمين الشريفين.
وأضافت أنها تؤكد على الاستخدام السليم للمرافق العامة ودورات المياه بالحرمين الشريفين، وذلك من خلال:
1 – المحافظة على النظافة.
2 – الاغتسال في الأماكن المخصصة.
3 – الالتزام بالترشيد في استخدام المياه.
4 – الالتزام بالنظام وعدم مضايقة الآخرين.

تجهيز وتحسين خدمات الاتصالات بالمسجد الحرام

في الوقت نفسه، قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوسيع نطاق شبكة 5G داخل المسجد الحرام؛ لتغطية بئر زمزم وبدروم توسعة الملك فهد، وذلك بدعم من وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الملكية لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتكامل جهود الجهات في خدمة ضيوف الرحمن.

استعدادات موسعة لموسم رمضان

 وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة إنتاج مياه زمزم من خلال مراقبة منسوب المياه داخل البئر، وإرسال البيانات مباشرة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم.
 كما ستسهم الشبكة في تحسين جودة نقل الدروس الدينية وبثها مباشرة على منصة منارة الحرمين، ليصل محتواها إلى مختلف أنحاء العالم.
 وتعمل الهيئة العامة على توسيع نطاق تغطية شبكة لتشمل التوسعة السعودية الثالثة خلال شهر رمضان، لضمان أفضل تجربة للمصلين والمعتمرين.

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