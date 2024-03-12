جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال شهر رمضان

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دعم جميع صالات الجوازات:



المديرية العامة للجوازات:



التحذير من إيواء أو نقل مخالفين:



استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، كجهاز الترجمة الثنائي والكاونتر المتنقل، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 17509 قرارات إدارية خلال شهر شعبان 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.