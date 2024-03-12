الثلاثاء، 02 رمضان 1445 ، 12 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال شهر رمضان

مطار الملك عبدالعزيز
مطار الملك عبدالعزيز
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.اضافة اعلان

دعم جميع صالات الجوازات:

 وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، كجهاز الترجمة الثنائي والكاونتر المتنقل، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

المديرية العامة للجوازات:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 17509 قرارات إدارية خلال شهر شعبان 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

التحذير من إيواء أو نقل مخالفين:

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

عاجل وبشرى سارة.. وزير التعليم: ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم

أمطار الخير برمضان.. شاهد قوة الأمطار والسيول والشلالات في عسير والباحة (فيديوهات)

أخبار السعودية.. مواعيد صرف الرواتب والمنح في رمضان وعدد أيام إجازة عيد الفطر

أمين مجلس التعاون يزف بشرى لمواطني دول الخليج حول الإعفاء من تأشيرات الشنجن (فيديو)

إنجاز جديد.. ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يحقق أعلى مناولة تاريخية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 9:25 م الأربعاء، 06 مارس 2024

بدء وصول الدفعة الرابعة من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

غرف الفنادق 5:49 م الأربعاء، 06 مارس 2024

بجودة عالمية.. 260 ألف غرفة فندقية في استقبال الزوار والمعتمرين بمكة

ا 10:22 م الإثنين، 19 فبراير 2024

ضيوف برنامج خادم الحرمين يروون قصصهم مع اللحظات الأولى من سماعهم خبر الاختيار

المعتمرين 8:22 م الإثنين، 19 فبراير 2024

استعراض مؤشرات أداء العمرة .. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج التنفيذية