"الحج والعمرة" تطلق مبادرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

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أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، خلال مؤتمر "ليب" في الرياض، عن إطلاق مبادرة الحج المباشر عبر "نسك حج".



رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن



تعزيز تجربة الحجاج في كل من الدول التي تخدمها المنصة:



تسهيل رحلة الحجاج في الدول ذات الأقليات الإسلامية:



وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وذلك عبر باقات مصممة خصيصا للحجاج عن طريق عدد محدد من مقدمي الخدمات المعتمدين، وذلك في إطار جهود الوزارة في تطوير منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين.واستمراراً لهذه الجهود ونظراً لاتساع الرقعة الجغرافية المستهدفة بالمبادرة والتي تغطي 126 دولة حول العالم خلال موسم حج 1445هـ ولتقديم خدمات طيران تناسب تطلعات الحجاج، أبرمت شراكة مع المسافر، لتقديم خدمات الطيران الرسمي لمبادرة الحج المباشر، ومجموعة من خدمات السفر المصممة خصيصًا لتوفير تجربة حجز سلسة لرحلة الحج.وستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز تجربة الحجاج في كل من الدول التي تخدمها المنصة والتي تشمل الدول في قارات أوروبا والأمريكتين وأستراليا، وبعض الدول في قارتي آسيا وأفريقيا. يمثل هذا التعاون علامة فارقة هامة في تمهيد الطريق؛ لتقديم خيارات سفر موثوقة ومريحة ضمن العديد من الخدمات الإضافية التي ستقدمها نسك حج، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتسهيل عمليات حجوزات الطيران، مما سيتيح للحجاج الحجز من بين مجموعة واسعة تضم أكثر من 450 شركة طيران مما يوفر تغطية أوسع للدول المستهدفة، والذي يمكن الحجاج من الاستفادة من المرونة عند اختيار باقة الحج المناسبة. وتشمل الخدمات المقدمة إصدار التذاكر وإجراء التعديلات على الحجوزات بالإضافة إلى الدعم الفني.وبهذه المناسبة قال المهندس عبدالله جادكريم، المدير التنفيذي لمبادرة الحج المباشر بوزارة الحج والعمرة، إن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة؛ إلى تسهيل رحلة الحجاج في الدول ذات الأقليات الإسلامية والبالغ عددها 126 دولة في قارات أوروبا والأمريكتين وأستراليا وبعض الدول في قارتي آسيا وأفريقيا.وتمكينهم من أداء فريضة الحج عبر حجز باقات حجهم في منصة موحدة هي منصة "نسك حج" مشتملة على جميع الخدمات التي يحتاجونها، بأعلى المعايير وأفضل الأسعار، مع توفير خيارات متنوعة من رحلات الطيران لتتناسب مع رغبات الحجاج وتفضيلاتهم، وتواكب التوسع المتزايد في الدول, كما تهدف الشراكة تسهيل رحلة الحجاج وتقديم خدمات متميزة لهم".